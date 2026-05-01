«Великий Русский Северный Путь» стал национальным туристическим маршрутом

Петербург официально стал координатором нового национального туристского маршрута «Великий Русский Северный Путь», который протянется более чем на 5000 километров и соединит 12 регионов России. Проект, разработанный совместно с Русской православной церковью, призван не только познакомить путешественников с древними монастырями и храмами, но и дать мощный импульс экономическому и культурному развитию территорий. Подробнее – в материале «ФедерелПресс».

Петербург станет координатором масштабного проекта «Великий Русский Северный Путь», который официально получил статус национального туристского маршрута. Об этом стало известно после встречи губернатора Александра Беглова в Смольном с представителями Русской православной церкви – митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, игуменьей Маргаритой из Новодевичьего монастыря и епископом Кронштадтским Вениамином. Священнослужители принимали участие в международной конференции, посвященной включению культурных и природных объектов в духовно-познавательные маршруты разного уровня. В рамках этой работы было подписано соглашение о запуске «Великого Русского Северного Пути».

Протяженность маршрута превышает пять тысяч километров. Он объединит 12 регионов России, а координацию проекта возьмет на себя Петербург. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что новый маршрут призван дать импульс духовному, культурному и экономическому развитию территорий, а также усилить их взаимодействие.

Один из ключевых участков пути в границах Петербурга и Ленинградской области получил название «Под сенью Великого Петра». В него войдут храмы Александро-Невской лавры, соборы, монастыри и музеи, а также пригороды: Пушкин, Павловск, Стрельна, Красное Село, Старая Ладога и Новая Ладога как древние центры русской государственности.

Параллельно город и церковь ведут подготовку к 600-летию первого монашеского поселения на Соловецких островах. К этой дате уже запущен маршрут «Дорога из Арктики. По следам Петра Великого». На 2026 год запланирован выпуск брошюры для учителей, в которой на основе архивных материалов будет рассказано о связи Соловецкого монастыря и Петербурга. Отдельный раздел посвятят cоловецким юнгам. Памятные мероприятия также пройдут в Казанском соборе и в Петербургской епархии. По словам Беглова, в дальнейшем соловецкое направление станет частью национального маршрута «Великий Русский Северный Путь».

Другие регионы уже активно включаются в проект. В Республике Карелия участок маршрута назван «Путь апостолов Северной Руси». Он пройдет в границах Онежского и Ладожского озер, через карельские монастыри и древние храмы, Петрозаводск, остров Кижи, Кондопогу, Медвежьегорск и Кемь. Карельская часть обсуждалась еще в августе 2025 года на встрече митрополита Петрозаводского и Карельского Константина с главой региона Артуром Парфенчиковым.

К проекту также присоединились Псковская и Вологодская области. Таким образом, «Великий Русский Северный Путь» становится одним из самых амбициозных духовно-познавательных маршрутов страны, объединяющим историю, культуру и религиозное наследие Русского Севера.