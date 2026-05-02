Эксперт ответил, что мешает конкурировать с зарубежьем за туристов

России предстоит длительный период развития туристической инфраструктуры, чтобы составить конкуренцию зарубежным направлениям за обеспеченных путешественников, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, внутренний рынок по-прежнему испытывает дефицит качественных средств размещения. Для решения проблемы власти используют механизмы господдержки, в частности программу субсидирования процентных ставок по кредитам на строительство гостиниц. В рамках этой инициативы уже реализуются проекты почти на 2 трлн руб., которые позволят создать свыше 78 тыс. новых гостиничных номеров. Однако даже этих мер, отметил он, недостаточно, чтобы удерживать туристов, предпочитающих отдых за рубежом.

«Нам для того, чтобы эффективно конкурировать за своего туриста, особенно дорогого туриста, который уезжает за рубеж и деньги увозит из страны, нужно продолжать создавать здесь инфраструктуру ещё, я думаю, много лет», – сказал вице-премьер каналу Юнашев.Live.

По его словам, кроме недостатка инфраструктуры, есть проблемы с ценообразованием. Власти отслеживают случаи неоправданного завышения стоимости услуг в туротрасли, а в случае необходимости реагирует ФАС и другие органы власти. Такие меры направлены на удержание цен в рамках инфляционной динамики и экономической обоснованности, особенно в преддверии высокого сезона, отметил Чернышенко.

При этом он подчеркнул, что в стране сохраняются возможности для доступного отдыха, включая популярные направления, такие как Сочи. По его словам, перегрев на отдельных курортах связан с высоким спросом, однако по мере увеличения предложения рынок будет постепенно приходить к балансу.На вопрос, где он сам планирует провести отпуск, вице-премьер ответил, что в Крыму.