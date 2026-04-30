В курортной зоне Туапсе обнаружены новые выбросы мазута

На пляжах курортных зон Туапсе обнаружены новые выбросы мазута. В администрации Краснодарского края называют их локальными: протяженность каждого участка от 100 до 300 м. Речь идет о селах Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский. Там сейчас работают сотрудники подразделений «Кубань-СПАС».

«Основные работы по сбору нефтепродуктов сейчас продолжаются на территории Туапсе, в устье реки и на береговой линии моря, протяженностью около 1 км», – говорят в республиканском оперативном штабе.

А волонтеры, обходя окрестности, находят очередные загрязнения. Например, на диком пляже Новомихайловского. Там обнаружена большая куча мусора и палок, под которой скопилось много мазута:

«Вручную убирать это можно до следующего года. Да мы через эту гору и мешки-то не перетащим. Нужен трактор», – говорят добровольцы.

По словам очевидцев, процесс очистки движется медленно. Например, в Тюменском убрали пока только около 10%.

Между тем туристы беспокоятся, не отменят ли сезон. Причем волнует это не только тех, кто планировал отдыхать в Туапсинском районе, но и собирающихся в другие места побережья – от Новороссийска до Джубги и от Сочи до Сухуми. Оттуда рапортуют: «Мы сейчас в Адлере, нигде не видела мазут, в сам Сочи тоже вчера ездили – тоже нет». «Геленджик, Архипка – все чисто». «Нет ничего в Абхазии. Течение в Черном море такое, что до нас не дойдет». И даже из Ольгинки, где сегодня работают спасатели, пишут: вода чистейшая.

Правда, встречаются и такие комментарии: «В Кабардинке (курортный поселок в 18 км от Геленджика. – Ред.), если идти по берегу к Рио (севший на мель сухогруз – одна из достопримечательностей Краснодарского края. – Ред.), шлепки мазутные есть». «Они всегда есть: Черное море – судоходное», – парируют оптимисты. Тем не менее некоторые уже решили отказаться от поездки: «Мы 16 лет отдыхали в Ольгинке, но теперь придется воздержаться».