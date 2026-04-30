Крым дорожает, но не для всех: где остались номера за 1,5–2 тыс. рублей

Спрос на отдых в Крыму этим летом растет, но это не означает повсеместного подорожания размещения. Пока крупные отели прибавляют в цене до 10–20%, в сегменте гостевых домов по-прежнему можно найти варианты примерно от 1,5 тыс. руб. в сутки – пусть и с ограниченным уровнем комфорта.

Средняя загрузка на июнь, по данным министра туризма и курортов Крыма Сергея Ганзия, составляет 55%, что на 8% выше, чем годом ранее. Как рассказали «ТурДому» представители отраслевых ассоциаций, в малых отелях и гостевых домах прирост достигает 20%, а ряд популярных крупных объектов уже практически полностью продан на весь сезон.

Рост спроса подталкивает цены вверх. По оценке руководителя Гостиничной ассоциации Крыма Сергея Маковея, среднее увеличение составляет 10–20%, однако часть отелей сохранила прошлогодние тарифы, а некоторые предлагают скидки в рамках раннего бронирования.

Мы сравнили цены на размещение в популярных отелях Южного берега Крыма в июне 2025 года и текущие предложения. Так, отдых в «Ялта-Интурист» 4* с заездом 14 июня на двоих стоит около 120,4 тыс. руб. за неделю – это на 9,5% дороже, чем год назад. В стоимость входят завтраки и доступ к бассейнам. В спа-отеле «Ливадийский» в Ялте размещение в аналогичный период подорожало с 73 тыс. до 82 тыс. руб. за неделю.

При этом есть и примеры стабильных цен. В пансионате «Морской» (Семидворье, Алушта) размещение двух взрослых в июне по-прежнему обходится примерно в 46 тыс. руб. за неделю с питанием по системе BB. А в ялтинском «Бристоле» 3* часть июньских заездов попадает под акции: стандартный двухместный номер с завтраком можно забронировать примерно за 64,4 тыс. руб. вместо 79 тыс.

Серьезную конкуренцию отелям по-прежнему составляют гостевые дома. В Ялте недельное размещение на двоих в середине июня начинается примерно от 14 тыс. руб., в Алуште – от 10 тыс. руб. Однако за такие деньги, как правило, предлагаются базовые условия – без питания и зачастую без собственного санузла.

Участники рынка не связывают рост интереса к Крыму с ситуацией в окрестностях Туапсе, где произошла утечка нефтепродуктов, однако допускают, что часть туристов в итоге может переориентироваться на полуостров.

На спрос больше влияют другие факторы: в отдельных районах регулярно объявляется беспилотная опасность. По словам отельеров, это отражается на динамике бронирований – например, Севастополь в отдельные периоды «проседает», но после нескольких спокойных дней фиксируется заметный всплеск заявок.