Утром - горы, вечером - рулетка: как вырастет турпоток на Алтай

Планируя отдых, большинство россиян не руководствуются тем, есть или нет поблизости казино, поэтому существенного роста турпотока в Республику Алтай именно из-за открытия игровой зоны не будет, но это направление и без того популярно само по себе, поделился мнением с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Сенаторы одобрили закон, включающий Республику Алтай в перечень регионов, где могут создаваться игорные зоны, сообщает РИА Новости. Отмечается, что она обладает таким же туристическим потенциалом, как и субъекты, на которые закон уже распространяется: Краснодарский, Алтайский и Приморский края, Калининградская область и Крым. По мнению Ромашкина, отследить влияние наличия казино на популярность туристического места крайне сложно.

«Туристы-игроки в игорных зонах есть, и посещаемость растет. За прошедший год рост где-то 12-15% в целом по всем зонам. Лидер здесь, конечно, Красная поляна, она обеспечивает больше половины всего потока играющих. Но никто не проводил исследования, в какой мере на это влияет наличие зоны или ее отсутствие. В действующих игорных зонах я вижу очень мало туристов, которые приехали, руководствуясь только этими соображениями. Грубо говоря, если люди приехали в Сочи, в Красную поляну, то не потому, что там есть казино, а потому что это классные горы, классные подъемники и так далее. Здесь на первом месте все-таки сама туристическая поездка, а вечером, да, они могут зайти в игорную зону. Алтай — прекрасное место, популярное, турпоток растущий. И вряд ли кто-то скажет жене и детям: мы летим в Республику Алтай, потому что папа будет играть в казино. Это какое-то дополнительное развлечение для туристов, но оно не генерирует турпоток. Локация сама по себе хороша, а казино будет каким-то дополнительным аргументом и первое время не очень важным. Если оценивать вклад игорных зон именно в турпоток, я думаю, это несколько процентов», — считает Ромашкин.

Собеседник НСН отметил, что строительство игровой зоны не должно потребовать каких-то существенных вложений. Понадобится непосредственно само казино и еще несколько отелей поблизости.

«Номерного фонда в регионе пока хватает, и идет интенсивное строительство. Характер маршрутов на Алтае не предполагает сидение на месте. У нас туристы в основном перемещаются. Достопримечательности Алтая разбросаны на маршрутах от 300 до 700 километров, соответственно. Многие туристы каждый день ночуют в новом месте, поэтому и сам характер отелей такой, что часто это турбазы, гостевые дома. Классные отели тоже есть, там их около десятка, но все-таки наши туристы предпочитают более активный отдых, чтобы увидеть как можно больше во время поездки. Сейчас спрос и предложение уравновешивают друг друга, но для будущей игорной зоны понадобится, наверное, пару отелей, которые будут находиться вблизи казино. Так обычно делают в игровых зонах», — пояснил вице-президент АТОР.

Ранее депутат от Алтайского края Анжелика Глазкова рассказывала НСН, что игорную зону в республике можно будет открыть только после проведения публичных слушаний, если население региона одобрит нововведение.