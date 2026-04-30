Минэк разработает особый режим регулирования для горных турпоходов

Минэкономразвития России совместно с госкомпанией «Кавказ.РФ» разработает предложения по повышению безопасности туристов при восхождениях на горные вершины. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа, сообщает РИА «Новости».

По его словам, больше всего обеспокоенность вызывают случаи, когда в опасных ситуациях оказываются неподготовленные туристы, особенно одиночные. Поэтому нужен «особый режим регулирования», сказал Решетников.

Пилотной площадкой для внедрения новых правил может стать Эльбрус, добвил министр.

Ранее Минэкономразвития уже выступало с инициативой провести эксперимент на этом горном массиве. Речь шла о том, чтобы восхождения выше отметки 4 тыс. м разрешить только организованным группам в сопровождении аттестованных инструкторов с обязательной регистрацией в соответствующем реестре.

Вопрос о безопасности горных походов обострился после трагедий Бурятии, где в апреле при восхождении на перевал Мунку-Сардык две группы туристов попали под лавины. В результате погибли 7 человек.