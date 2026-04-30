В России задумали построить премиальный курорт на Азовском море

Единый институт пространственного планирования РФ, входящий в структуру Минстроя, разработал концепцию туристического кластера премиального уровня на Азовском море. Она подготовлена в рамках комплексной территориальной схемы развития туризма ДНР.

Проект предусматривает строительство до 2045 года туркомплекса на территории между селами Безыменное и Широкино. В него должны войти гостиницы и апартаменты категории 4–5 звезд, коттеджные поселки и глэмпинги. Общий номерной фонд может составить около 14 тыс. единиц.

Также запланировано строительство многофункционального торгово-развлекательного центра с общественной зоной для проведения мероприятий, крытого многофункционального зала, аквапарка, а также авторской винодельни с объектами гостеприимства. Кроме того, предусмотрено создание туристических маршрутов.

Согласно концепции, в кластер должны быть интегрированы региональная автотрасса и водный маршрут, который по плану свяжет ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

По замыслу разработчиков, этот проект призван «сформировать принципиально новый имидж Азовского побережья как центра круглогодичного курорта».