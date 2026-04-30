В Кузбассе упал спрос на санатории

Отдых в Кузбассе дешевеет, а за границей дорожает – разрыв набирает обороты.

© Vse42.ru

По данным Кемеровского отделения Банка России, за месяц стоимость туров в региональные санатории снизилась на 5%. Причина – низкий спрос. Предприятия угольной отрасли, которые раньше активно покупали путёвки для сотрудников, сейчас экономят, поэтому местные здравницы вынуждены привлекать гостей скидками и акциями.

При этом зарубежный отдых стал дороже на 7%. На стоимость повлияли снижение привлекательности ближневосточных направлений, отсутствие прямых рейсов и переориентация турпотоков.

– Расхождение трендов на внутреннем и внешнем туристических рынках очевидно, – прокомментировал управляющий Кемеровским отделением Банка России Сергей Драница.

В целом по Кемеровской области цены в марте выросли на 0,3%, годовая инфляция замедлилась до 5,3%.