В Сочи отметят праздники свыше 330 тысяч туристов

В Сочи на майские праздники ожидаются свыше 330 тысяч туристов. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

© Российская Газета

"На майские ждем в Сочи более 330 тысяч гостей - сделаем все необходимое, чтобы сочинцы и наши гости отдохнули комфортно и чувствовали себя в безопасности. На это направлены усилия всех служб", - написал он в своих соцсетях.

Сейчас проводится подготовка к летнему сезону, который пройдет под девизом "Выбирай Сочи!". К его началу планируется открыть примерно 185 благоустроенных пляжных территорий.

Они будут находиться под охраной и постоянным видеонаблюдением. К июню установят более двух тысяч камер. Со второй половины мая опять заработает оперативный штаб.

Уточняется, что на майских выходных все экстренные, противопожарные службы и правоохранители перейдут на усиленный режим. К ним присоединятся наши казаки и дружинники.

Инструктажи во всех социальных учреждениях и санаторно-курортных организациях проводят с лицензированной охраной. Под контролем с помощью патрулей полиции должны быть аэропорт, вокзалы, парки, набережные.

С 8 по 10 мая усиливается работа служб эвакуации и полностью исключается нахождение средств индивидуальной мобильности в радиусе 500 метров от праздничных площадок.