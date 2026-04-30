S7 планирует запустить новые рейсы из Хабаровска

Авиакомпания S7 Airlines планирует открыть 6 новых маршрутов из Хабаровска. Один из них – в Пекин, сообщили в пресс-службе перевозчика.Рейсы будут выполняться дважды в неделю в аэропорт Дасин в течение зимнего сезона 2026–2027 годов.

Также в числе новых направлений – Владивосток, Иркутск, Южно-Сахалинск, Магадан и Якутск. Частота полетов будет варьироваться от 2 до 6 раз в неделю. Дополнительно увеличивается интенсивность рейсов из Хабаровска в Новосибирск: предусмотрено 10 вылетов в неделю.

Туристы из других городов России уже могут добираться в Китай прямыми рейсами как отечественных, так и китайских перевозчиков. Самолеты летают из более десятка российских регионов. Например, есть рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Пекин, Шанхай и другие китайские мегаполисы. Из Владивостока и Хабаровска можно долететь в Пекин, Харбин, Далянь и Шанхай. Из Иркутска – в Пекин и Харбин. В китайскую столицу также можно добраться из Екатеринбурга, а в Шанхай – из Уфы. Жителям этих городов также доступны авиарейсы на курорт Санья.