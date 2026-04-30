Майские праздники на Кубани: путеводитель по незабываемому отдыху

Майские праздники в Краснодарском крае — это всегда хороший повод не сидеть дома, а отправиться на природу, полюбоваться красотой весеннего цветения. «Кубань Информ» собрали небольшие, но, на наш взгляд, весьма захватывающие маршруты в регионе.

Горные тропы Апшеронского района

Одно из ярких мест Апшеронского района — Гуамское ущелье, расположенное в верховьях реки Курджипс. Попасть туда можно через поселок Гуамка. Здесь есть такие достопримечательности, как Орлиная полка (с потрясающими видами на лес и горы), Большая Азишская пещера, находятся в непосредственной близости.

Путешествие на стареньком туристическом поезде по узкоколейной железной дороге вдоль ущелья — ещё один уникальный способ насладиться природными красотами. Кто любит походить, может выбрать здесь маршрут различной сложности. Апшеронский район — идеальное место для пикников на природе, наслаждения чистым горным воздухом и исследования пещер.

Стоимость:

Поездка на туристическом поезде по Гуамскому ущелью: от 500 рублей.

Вход в Большую Азишскую пещеру: уточняется на месте.

Водопады и каньон Туапсинского района

Поход до каньона Таштай, до каскадов реки Бешенки в Туапсинском районе, многие считают незабываемыми впечатлениями. Правда, для этого придётся несколько раз подниматься, спускаться, переходить реку по камням. По пути много водопадов, купелей, густой лес и причудливые скальные ниши. Важно проверять прогноз погоды перед походом, так как в дождь посещение каньона может быть опасным.

Стоимость:

Бесплатно (требуется самостоятельная организация).

Гора Индюк

Не менее интересны в Туапсинском районе и окрестности горы Индюк, которая возвышается недалеко от главного города муниципалитета, укрытая заповедными лесами. Здесь, как правило, тихо и можно ощутить величие природы. Здесь, вдали от суеты, можно по-настоящему расслабиться и зарядиться энергией.

Стоимость:

Прогулки в окрестностях горы бесплатны

Гора «Колдун» в Мысхако

На побережье Чёрного моря, в окрестности Новороссийска, есть небольшой посёлок Мысхако, рядом с которым возвышается гора «Колдун». Это не просто природный объект, а место, окутанное мистикой и героическим прошлым.

Местные легенды расскажут о колдунах, а виды с вершины позволят ощутить силу этого места. Здесь также есть мемориал, в память о стойкости советских солдат в Великую Отечественную войну.

Стоимость:

Посещение горы — бесплатно

Гора «Петушок», Горячий Ключ

Город Горячий Ключ расположен между Краснодаром и Туапсе. Основные достопримечательности сосредоточены в его окрестностях: скала «Петушок», «Целебный парк», Дантово ущелье, Аллея тысячи сосен, сквер «Каменный цветок», канатная дорога «Дыхание гор».

В окрестностях города множество пешеходных маршрутов. В «Целебном парке» можно увидеть часовню XIX века, вырубленную в скале, живописные лотосы и черепах в сквере «Каменный цветок». Дегустация минеральной воды из местных источников — обязательная часть программы.

Стоимость:

Канатная дорога: взрослый — 1400 рублей, льготный (пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий) — 800 рублей, ребенок (7-13 лет) — 600 рублей, ребенок до 7 лет — бесплатно.

Посещение парков и источников: бесплатно.

Сафари Парк и канатная дорога в Геленджике

В Геленджике есть Сафари Парк, в котором можно увидеть редких животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Рядом находится канатная дорога, откуда открываются потрясающие панорамные виды на побережье, горы и город.

Стоимость:

Взрослый билет в Сафари Парк: 2000 рублей. Дети до 5 лет: бесплатно.

Взрослый билет на канатную дорогу: 1000 рублей.

«Старый парк» в Кабардинке

Культурное пространство «Старый парк» расположено в посёлке Кабардинка. Этот комплекс предлагает путешествие в мир искусства и истории.

«Старый парк» — это мир, где гармонично сочетаются элементы ботанического сада, музейного комплекса, театра и художественной галереи. Здесь есть архитектурные памятники разных эпох и культур, скульптуры, живопись и ландшафтный дизайн, создающий атмосферу умиротворения. В мае здесь пройдут премьеры спектаклей и творческие встречи.

Стоимость:

Комплексное посещение культурного центра (14+ лет): 1400 рублей.

Детский билет (6-13 лет): 700 рублей.

Билет на премьеру «СтароМодная комедия»: 2500-3500 рублей.

Творческая встреча «Под взглядом художника»: 2000 рублей.

Примечание: билет в театр «Старого парка» обеспечивает бесплатное посещение культурного центра в день спектакля.

Выставочный комплекс «Атамань»

Этнографический комплекс «Атамань» находится в посёлке Южный Темрюкского района. Майские праздники здесь ознаменуются началом нового сезона.

С 1 по 3 мая «Атамань» приглашает на «Маевку по-атамански». Посетителей ждут зрелищные показательные выступления джигитовки, соревнования по владению холодным оружием среди лучших казаков Кубани. В «Станице мастеров» каждый сможет попробовать себя в старинных казачьих ремеслах.

Стоимость:

Взрослый билет: 600 рублей.

Детский билет (6-18 лет): 450 рублей.

Сириус

Сириус — это федеральная территория, расположенная в Имеретинской низменности, соседствующая с Адлерским районом Сочи. Пляжи и основная курортная зона находятся вдоль побережья.

Сириус славится своими ухоженными пляжами, современной инфраструктурой и высоким уровнем комфорта. В праздничные дни на территории проводятся различные развлекательные мероприятия и вечеринки.

Стоимость:

Зависит от выбранного отеля и услуг.

Широкая Балка

Село Широкая Балка находится недалеко от Новороссийска, являясь частью его пригородной зоны. Для тех, кто ценит спокойствие и красоту природы, это место станет идеальным выбором. Село популярно среди туристов, ищущих умиротворения и возможности насладиться природой.

Стоимость:

Зависит от выбранного отеля и услуг.

