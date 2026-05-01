Сколько круизных туристов потеряла Удмуртия в 2025 году

Сарапул. Удмуртия. Всего в прошлом году в результате остановки работы причала туриндустрия Сарапула потеряла 40 тыс. круизных туристов. Об этом сообщается в дорожной карте по содействию развитию конкуренции в Удмуртской республике на 2026-2030 годы. Информацию опубликовал Интерфакс.

Напомним, провал набережной на Каме случился в конце мая 2025 года и тогда остановился прием туристических судов на причале Сарапула.

Городские власти предложили установить модульный причал. Сарапульский градоначальник Виктор Шестаков сказал, что новый причал начнет принимать теплоходы с конца мая и в 2026 году планируется более 100 судозаходов.