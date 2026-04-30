Названы лучшие города для семейного отдыха в России

Лучшие отели для семейного отдыха, по мнению россиян, расположены в Анапе, Адлере и Суздале. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В топ-5 городов с самыми высокими оценками семейной инфраструктуры вошли: Анапа (6,6% отзывов), Адлер (6,5% отзывов), Суздаль (5,3% отзывов), Сочи (5%) и Красная Поляна (4,7%). В анапских отелях туристы хвалят детские площадки и бассейны с подогревом. В Адлере гости ценят высокий уровень сервиса и развитую инфраструктуру. Суздаль привлекает семьи просторными номерами и вкусными завтраками, а также наличием ферм, детских площадок и прокатом велосипедов.

В рамках исследования было изучено порядка 12 тыс. отзывов о 2 тыс. отелей в 100 самых популярных направлениях страны. Главным критерием рейтинга стала доля отзывов, в которых туристы отмечали, насколько отели или апартаменты городов удобны для размещения всей семьей.