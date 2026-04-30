Благоустройство пляжей в Приморье: что уже сделано и что планируется

Этим летом в Приморье появится несколько новых или обновленных мест для отдыха у моря. В Минтуризма региона рассказали «ФедералПресс» о ходе подготовки пляжей к летнему сезону 2026 года. В ведомстве пояснили, какие из этих объектов уже готовы к приему туристов, а где работы еще продолжаются. Также там назвали новые зоны отдыха, которые появятся в этом сезоне, и объяснили, как будут решать проблему с парковками на популярных пляжах.

Еще в процессе

В Приморье благоустраивают пляжи в бухтах Лазурная (Владивосток), Рифовая (Ливадия), Троицы (Андреевка). Из-за большого турпотока эти бухты планируют развивать комплексно. Часть объектов уже готова к приему туристов, на других работы еще продолжаются.

На первом этапе (уже в 2026 году) на пляжах бухт Триозерье и Рифовая оборудуют парковочные места, чтобы разделить зоны для машин, палаток и людей. Такой подход поможет и бизнесу соблюдать закон, и отдыхающим — наслаждаться чистым пляжем без загромождения транспортом. Кроме того, в этом же году наладят вывоз мусора, обеспечат охрану порядка, демонтируют самострой и отремонтируют дорогу в Андреевке. Совместные встречи с бизнесом уже прошли, предприниматели идеи поддержали, готовятся планы развития.

На втором этапе в рамках дорожных карт до 2030 года запланированы проектирование и создание инженерных коммуникаций. Это должно сделать места доступнее, повысить комфорт и спрос на отдых, в том числе круглый год. В нескольких бухтах рассчитывают на появление новых объектов, востребованных не только летом. Это, в свою очередь, позволит бизнесу значительно увеличить выручку и стать стабильнее.

Что касается бухты Витязь, как сообщили в Минтуризма, пока идет поиск инвестора, который готов развивать территорию, начиная с объектов краевой собственности.

Что уже сделано

Во Владивостоке после очередного этапа благоустройства начинает работу парк имени Сергея Лазо (станция Санаторная). Завершается создание велотропы с элементами благоустройства в районе пляжа бухты Ахлестышева. Продолжаются работы в бухте Патрокл и приступают к благоустройству территории в бухте Аякс.

В Находкинском округе планируются работы в бухте Рифовая, в Хасанском — в бухте Баклан, а в Ольгинском — благоустройство бухты Южная. В Артёме уже привели в порядок прибрежную зону бухты Пионерская («Лазурная черепаха»). В Шкотовском округе благоустроили пляж Тихий в районе мыса Охотничий (глэмпинг «Линда»), а в Тернейском — бухту Озера (база отдыха «Духово»). В Уссурийске обустраивают парк семейного отдыха «Радужный» — там появится зона купания.

Еще одним новым объектом станет обустроенная для безопасного посещения «Тропа Осьминога» в Находкинском округе. С неё открывается вид на три живописные бухты: Отрада, Козина (Золотари) и Прозрачная (Рица). На маршруте оборудованы зоны отдыха и несколько локаций.