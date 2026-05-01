Как ливни могут испортить отдых в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил о риске повреждения обновленных пляжей Анапы из-за сильных дождей. Об этом он заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

© РИА Новости

По словам руководителя региона, существует опасность, что ливни могут смыть свежий песок, насыпанный для восстановления береговой. Он поручил усилить контроль за проведением работ. В ответ на это заместитель министра по делам ГО и ЧС Станислав Камерный заявил, что обстановка остаётся стабильной и полностью контролируется. Работы ведутся без перерывов — как на карьере, так и на прибрежной территории, при этом в ближайшее время планируется нарастить количество задействованной техники.

Восстановление пляжей началось 22 апреля. Власти определили четыре участка, где предусмотрено формирование песчаного слоя толщиной не менее полуметра. Сейчас близится к завершению этап работ на отрезке от Центрального пляжа до реки Анапка: сюда уже доставлено свыше 20 тысяч кубометров песка, укреплено порядка 900 метров береговой линии.

Материал для отсыпки поступает из расположенного неподалеку карьера и по своим характеристикам максимально соответствует природному песку анапского побережья. Каждая партия проходит обязательную проверку в лабораторных условиях.