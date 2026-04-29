Сколько туристов воспользовались модульными отелями в 2025 году

Более 2,7 млн туристов в 2025 году остановились в модульных средствах размещения в России, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"У туристов востребован современный формат размещений - модульные дома и отели. В 2025 году там остановились 2,7 млн туристов, из них 33 тыс. - иностранцы. Такие данные получены впервые", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 2025 году в России работали около 2,4 тыс. модульных некапитальных средств размещения - быстровозводимых домиков и отелей без фундамента. В эту категорию входят и глэмпинги, которые стали особенно популярны у туристов, ценящих комфорт на природе. Общая мощность таких объектов: свыше 38 тыс. номеров и более 148 тыс. мест.