Как турагенты перестраивают работу из-за сбоев связи

Турагенты отмечают: работать онлайн становится все сложнее. Постоянные проблемы с интернетом, блокировка привычных мессенджеров, угрозы ввести плату за VPN-трафик – все это затрудняет общение с клиентами. Доходит до того, что с каждым приходится отдельно обговаривать канал связи: кому-то удобно в MAX, кому-то в Телеграме, но он у них не работает.

© tourdom.ru

«В Санкт-Петербурге с мобильным интернетом большие проблемы. Можно, конечно, обзванивать туристов, а как подборки им отправлять? Электронной почтой неудобно – многие уже отвыкли ею пользоваться», – говорит владелец сети агентств «Компас тур» Александр Останин.

Некоторые фиксируют оживление забытых площадок: турагенты начали возвращаться в Инстаграм*. Неожиданно заработал «умерший» несколько месяцев назад WhatsApp*. Но большинство пока «сидит» в Телеграме, хотя активность путешественников там снижается:

«Количество просмотров наших постов и сторис сократилось в разы», – рассказала руководитель компании Timeless Trip Юлия Фролова.

Она объясняет ситуацию тем, что не у всех получается пользоваться сервисами, позволяющими обходить блокировки. А если придется платить за VPN-трафик, то подписчиков станет еще меньше. Александр Останин ее поддерживает: желающих нести дополнительные расходы немного.

Ситуацию нельзя назвать безвыходной: все же есть МAX. Но он пока не отвечает потребностям турагентов:

«Там нет функции переадресации. Раньше если люди бронировали у нас на сайте, уведомления мгновенно приходили в Телеграм, и мы их тут же брали в работу. Как ни бьются наши компьютерщики, с МAX наладить аналогичную связь не могут. Приходится использовать email, но это долго и неудобно», – отмечает Юлия Фролова.

Впрочем, часть агентов уже приспособилась к отечественному мессенджеру:

«Я создала канал, мои клиенты спокойно перешли туда, никаких проблем в работе не ощущаю», – утверждает Ирина Сампара из Москвы, подчеркивая одно из преимуществ МАХ перед иностранными площадками: он работает в соответствии с законодательством РФ, никаких лишних условий не навязывает и не блокирует пользователей под надуманными предлогами.

С другой стороны, отмечают наши собеседники, после его установки резко возросло число звонков от непонятных людей и организаций, очень похожих на мошенников.

Александр Останин считает: если ситуация и дальше будет развиваться подобным образом, туристы активнее пойдут в офлайн-агентства:

«Там точно не обманут».

Но остальные опрошенные нами агенты уверены, что такой формат себя изживает:

«В офис ходят те, кому времени не жаль. Их с каждым годом все меньше и меньше», – делится наблюдениями Екатерина Болгова из Балашихи. «Возврата на “землю” не будет. Регионы все больше перетекают в онлайн, несмотря ни на что», – говорит Ирина Сампара.

Напомним, Минцифры планирует ввести плату за VPN-трафик в случае, если потреблении международного трафика будет превышать 15 Гб в месяц. А цифровым площадкам, в том числе VK, Ozon, «Авито», Wildberries, Яндекс, придется ограничить использование своих сервисов клиентам с включенным VPN. Эта новость вызвала бурное обсуждение.

Предполагалось, что система заработает до 1 мая. Но детали механизма, включая пороги, размер доплаты и порядок внедрения, еще дорабатываются.

* Запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.