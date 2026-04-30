На курорте Архыз развивают нишу MICE-туризма

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии набирает популярность направление делового туризма, связанное с проведением корпоративных мероприятий. О развитии территории в нише MICE-туризма рассказал генеральный директор Группы Мантера Вадим Трукшин.

«Я бы хотел отметить развитие Архыза в так называемой MICE-категории (MICE — это область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением корпоративных мероприятий — ред.). Здесь легко сочетать профессиональное общение, профессиональное обучение и отдых после рабочей сессии или в выходной день», — сообщил Трукшин в эксклюзивном интервью порталу «Это Кавказ» на площадке Кавказского инвестиционного форума.

Он пояснил, что данное направление набирает популярность наряду с такими уже традиционными видами, как семейный туризм и активный спортивный отдых на курорте.

«Как правило, многие остаются на день-два после такого рода рабочих сессий и проводят качественно это время на курорте», — отметил Трукшин.

Портал «Это Кавказ» также сообщал, что на КИФ-2026 компания «Мантера», под управлением которой находится курорт Архыз в Карачаево-Черкесии, подписала соглашение о строительстве в Домбае премиального пятизвездочного отельного комплекса «Альто». Инвестиции в проект составят порядка 5,8 млрд рублей.