Россияне стали чаще отдыхать в одиночестве

Российские туристы стали чаще отдыхать в отелях «все включено» в одиночестве. Это следует из исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты учли данные заказов с 1 марта по 31 мая 2026 года и сравнили их с аналогичным периодом в 2025 году. Выяснилось, что на иностранные направления «все включено» приходится 82 процента от всех бронирований. Бессменным лидером остается Турция с 53,8 процента заказов, не теряют популярности Египет (28,2 процента) и Мальдивы (2,7 процента). Внутри России при этом запросы на отели с таким типом питания на весну стали делать чаще, количество заявок за год увеличилось на 28,6 процента.

Также среди россиян наблюдается бум соло-туризма. В настоящее время они все чаще отправляются в отели «все включено» одни, доля таких туристов весной 2026 года достигла 26 процентов, увеличившись в сравнении с прошлым годом на 36,8 процента. При этом отмечается, что половина всех заказов по-прежнему приходится на поездки вдвоем, однако за год количество таких бронирований снизилось на 7,4 процента.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на короткое путешествие внутри страны весной 2026 года более 30 тысяч рублей (49 процентов).