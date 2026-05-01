Самые красивые и загадочные: какие фонтаны стоит посетить в Москве

Традиционно в конце апреля в Москве стартовал сезон фонтанов. Каждый из них по-своему уникален. «Вечерняя Москва» собрала подборку самых интересных фонтанных комплексов столицы.

В каждом городе, даже самом маленьком, должен быть свой фонтан. Так считал главный герой фильма «Встретимся у фонтана», снятого 50 лет назад. С таким утверждением сложно не согласиться. Ведь любой фонтан не только дарит прохладу и свежесть в жаркие дни, но и становится, как сегодня говорят, точкой притяжения, местом, где назначают свидания, встречаются с друзьями, гуляют семьями...

В Москве таких мест встречи более 600. И все они уже готовы к началу нового сезона. Специалисты комплекса промыли их после зимы, провели техобслуживание и необходимый мелкий ремонт.

Чистота после зимнего сезона очень важна, у нас большой комплекс работ вплоть до самого старта, — рассказывает оператор фонтанов ГБУ «Гормост» Георгий Карпачев. — Я занимаюсь очисткой городских фонтанов уже 22 года и могу сказать, что один из самых больших объемов работ у нас выпадает на Новопушкинский сквер.

Одно из ноу-хау весенней промывки фонтанов — экологически чистое средство, которые безопасно для поверхностей, не впитывается и не выделяет вредных веществ, поэтому полностью безопасно как для этих предметов городского «интерьера», так и для людей, которые будут возле них отдыхать.

Самые крупные фонтанные комплексы столицы находятся на Пушкинской площади, на ВДНХ, на Манежной площади, на Поклонной горе. Немало в городе и фонтанов, которые известны только местным жителям, но от этого они не менее привлекательны.

Один из самых известных фонтанных комплексов Москвы расположен на Манежной площади. Он создан Зурабом Церетели в 1997 году, к 850-летию города. Комплекс состоит из 12 фонтанов, расположенных в ложе, имитирующем русло реки Неглинки, и включает ключевые скульптурные композиции: «Гейзер», «Часы мира» и «Герои сказок». Центральный фонтан украшен четверкой бронзовых коней, которые олицетворяют четыре времени года.

Еще один необычный фонтан расположен на территории Северного речного вокзала. Он выполнен в виде распускающегося цветка. Над фонтаном и вокруг резвятся дельфины, навевая мысли о море и отдыхе.

Самым большим фонтаном в Москве считается фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе. Его открыли в 1995 году, к 50-летию Победы. Комплекс состоит из 15 гранитных чаш (по числу республик СССР). Расположен на одноименной аллее парка Победы.

Возле Театра имени Вахтангова есть фонтан «Турандот». Спектакль «Принцесса Турандот» по сказочной пьесе Карло Гоцци, премьера которого состоялась в этом театре еще в 1922 году, до сих пор одна из его визитных карточек. И изящный фонтан напоминает об этом.

Один из фонтанов с интересной судьбой расположен на центральной аллее Парка Горького. Он появился там еще в 1930-е годы и находился ближе к Крымскому Валу. Ранее в его центре была установлена легендарная скульптура Ивана Шадра «Девушка с веслом». К Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году фонтан перестроили, а в 1980 году, перед проведением Олимпиады, сделали светомузыкальным.

Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ — один из самых известных и любимых у горожан и туристов. Он символизирует изобилие и процветание сельского хозяйства СССР. Кстати, это самый мощный фонтан ВДНХ: выпускает до 1000 струй одновременно.

Фонтан Витали, или Петровский фонтан, на Театральной площади был установлен в 1835 году. Он считается одним из старейших в городе. С ним связано много легенд. Одна из которых гласит, что под сооружением находится подземный тоннель.

На Чистопрудном бульваре расположен фонтан, который называется «Поющий журавль». Проект, разработанный скульптором анималистом Александром Белашовым, имитирует природный водоем с семью струями, бьющими среди валунов и создающими успокаивающий эффект.

Один из самых необычных московских фонтанов расположен в музее-заповеднике «Царицыно». Ежедневно в течение сезона он радует москвичей настоящим шоу. Так, после 21:00 водные струи «танцуют» под музыку. Обычно это «Вальс цветов» и «Марш» Чайковского, произведения Поля Мориа. Более 800 струй фонтана поднимаются на высоту до 15 метров. По вечерам их подсвечивают более 3000 подводных светильников.

РЕКОРДСМЕНЫ

Самым высоким фонтаном в мире является фонтан короля Фахда в Джидде (Саудовская Аравия), струя которого взмывает на высоту до 312-320 метров. Другие рекордсмены — фонтан в Дубае (150 метров) и World Cup Fountain в Сеуле (202 метра).

ИЗ ИСТОРИИ

Не все знают, что самые первые фонтаны возникли в Древнем Египте и Месопотамии, о чем свидетельствуют изображения на древних надгробиях. Изначально они использовались для полива выращиваемых культур и декоративных растений. Египтяне сооружали фонтаны во фруктовых садах возле домов и в храмовых комплексах, они устанавливались в центре прямоугольных прудов.

