Кабардино-Балкария подписала соглашения о развитии курорта Нальчик

Власти Кабардино-Балкарии договорились с инвесторами о реализации проектов по дальнейшему развитию курорта Нальчик. На площадке Кавказского инвестиционного форума подписаны пять соглашений о создании в столице республики гостиниц, санаторного комплекса и мультикластерного курорта.

«Состоялось подписание 5 соглашений с инвесторами по таким крупным проектам, как строительство гостиничных комплексов „Озон отель Нальчик“, „Графен“, создание круглогодичного санаторно-оздоровительного комплекса, всесезонного мультикластерного климатического курорта, реновация водогрязелечебницы в курортной зоне столицы республики. Общий объем инвестиций составит 263,5 миллиарда рублей», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Казбек Коков.

Он подчеркнул, что большая часть проектов направлена на развитие гостиничного бизнеса, увеличение мест размещения и количества туристических продуктов.

«Самый масштабный из вышеперечисленных проектов — всесезонный мультикластерный климатический курорт. Инвестиции — 250 миллиардов рублей. Он будет включать в себя семейный парк с большим туристическим центром и отелями, зону бальнео-термальных комплексов, этнопарк, общественно-культурный центр гостеприимства», — пояснил Коков.

Всего на КИФ-2026 республика презентовала 14 крупных инвестиционных проектов, шесть из них — прорывные, по программе развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года: это расширение инфраструктуры горнолыжного курорта Эльбрус, развитие тепличного комплекса «Чегем-Агро», возобновление добычи на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом месторождении, создание IT-парка, застройка новых микрорайонов в Нальчике и строительство Верхнебаксанской ГЭС.

О Кавказском инвестиционном форуме

Кавказский инвестиционный форум проводится в четвертый раз. Стартовал он в Минеральных Водах на Ставрополье 28 апреля, 30 апреля — завершающий день его работы. В этом году девиз КИФ — «Расширяя горизонты возможностей». Предполагается, что участниками форума за три дня станут более 5 тысяч представителей российских регионов и зарубежных стран.