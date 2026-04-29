Турэксперт объяснил рост числа поездок в майские праздники

Турэксперт Воскан Арзуманов рассказал, что из‑за «рваных» майских праздников рост внутреннего туризма объясняется не увеличением числа путешественников, а тем, что люди совершают две поездки вместо одной.

Например, на первые выходные семья отправляется по «Золотому кольцу», на вторые — в Волгоград, и её подсчитывают дважды, объяснил он в беседе с НСН.

«По международным направлениям короткие туры не очень популярны. Людям приходится брать отпуска. Но самолёты пустыми не летают», — констатировал Арзуманов.

Наряду с этим стало известно, что Кисловодск вошёл в десятку самых популярных направлений для путешествий в мае. Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на администрацию города и на сервис бронирования отелей и квартир.

В список городов также вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Казань, Ялта, Краснодар, Калининград, Анапа и Геленджик.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян рассказал, что одним из самых выгодных направлений для поездок на майские выходные остаётся Турция.