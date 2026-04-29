В России впервые подсчитали туристов в модульных отелях

Министерство экономического развития впервые представило данные о рынке модульных отелей и кемпингов в России, в том числе о спросе на эти средства размещения со стороны туристов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2025 году по всей стране гостей принимало около 2,4 тыс. быстровозводимых объектов – гостиниц, домиков, глэмпингов и других строений без капитального фундамента. Совокупный номерной фонд превысил 38 тыс. единиц, предназначенных для 148 тыс. клиентов.

В течение года в модульных средствах размещения остановились 2,7 млн человек, из которых около 33 тыс. – иностранные туристы.

Комментируя результаты, глава Минэка Максим Решетников отметил, что государство впервые получило целостную картину по сегменту, который ранее оставался вне официальной статистики. Эти данные будут учитывать при разработке мер господдержки и регулирования, а информация о таких объектах станет доступна для туристов на официальных сервисах, что упростит выбор и повысит безопасность поездок.

В целом число всех средств размещения – гостиниц, санаториев и других объектов – в 2025 году выросло до 38 тыс. Для сравнения: в 2024 году их было около 33 тыс., а в 2023 году – немногим более 31 тыс. Номерной фонд достиг 1,2 млн.