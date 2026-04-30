Китайские туроператоры протестируют туристические маршруты Тульской области
В регионе активно увеличивается номерной фонд и растет число сертифицированных гидов, которые знакомят туристов с достопримечательностями Тулы и других городов области.
Агентство развития туризма Тульской области представило практики развития автомобильного, событийного, семейного, патриотического и промышленного туризма на онлайн-выставке «Знай Наше: Лето 2026», которая проходит с 15 по 30 апреля.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал, что регион готовится принять делегацию китайских туроператоров для тестирования нового международного маршрута.
Удобную транспортную доступность обеспечивают федеральные трассы М-4 Дон и М-2 Крым, проходящие через территорию области.
