На «Роза Хутор» возобновила работу одна из главных канатных дорог курорта

На «Роза Хутор» завершаются весенние регламентные работы на канатных дорогах. Первой после обслуживания запущена «Олимпия» – одна из главных и самых зрелищных канатных дорог курорта.

© tourdom.ru

Именно с «Олимпии» начинается знакомство большинства туристов с горами. Подъемник ведет в Горную Олимпийскую деревню, где стартуют видовые экотропы.

Руководитель управления канатных дорог «Роза Хутор» Алексей Третьяков рассказал:

«За 105 дней зимнего сезона канатные дороги "Роза Хутор" "крутились" 20 852 часа, за это время можно совершить 14 путешествий на поезде из Москвы во Владивосток и обратно. "Олимпия" входит в пятерку подъемников-трудяг в мире по количеству наработанных мото-часов. Запущенная в 2011 году, она уже совершила путь, равный поездке на Луну и обратно, и сейчас продолжает "второй круг" такого путешествия».

Профилактика проводится по схеме производителя: проверяются балансиры и оси, заменяются детали и подшипники, выполняется укорочение или санация каната. Работы проходят многоступенчатый контроль – со стороны курорта, Ростехнадзора и специализированных компаний.

«Основной элемент подъемников – канат. Он состоит из шести прядей, каждая – из 36 стальных проволок. Состояние каната контролируется датчиками. Раз в три года проводится дефектоскопия, которая помогает оценить его состояние изнутри. Когда канат вырабатывает ресурс, его меняют. В этом году будет заменен канат на подъемнике "Волчья стрела". Установленный к Олимпийским играм в Сочи, он "крутанулся" около 450 тыс. раз. За последние шесть лет на канатных дорогах "Роза Хутор" было заменено пять канатов», – отметил Алексей Третьяков.

За парком канатных дорог следит около 350 специалистов. Каждое утро сотрудники в ремонтной кабине открытого типа проезжают по линии и осматривают ее на предмет посторонних воздействий.

Помимо «Олимпии», после профилактики возобновил работу горный аттракцион родельбан. В межсезонье действует самый протяженный подъемник в Европе «Стрела» (3,9 км), который поднимает на высоту 1600 м в одноименный горный парк. Там можно посетить выставку горной техники (ратраки и снежные пушки), ресторан и познакомиться с альпаками.

В летнем сезоне, который стартует 1 мая, будут работать пять канатных дорог. Они обеспечат 20 км воздушных «путешествий» и доступ к заповедным красотам Кавказа.

Парк канатных дорог «Роза Хутор» включает 32 подъемника разных типов: гондольные (на 8 и 10 человек), кресельные, бугельные, конвейерные.