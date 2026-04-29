Власти Бурятии продлили запрет на походы в горы

Власти Бурятии продлили до 4 мая запрет на восхождение к вершинам горного массива Мунку-Сардык в Восточном Саяне, где в апреле произошли две трагедии с разными группами туристов.

Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, для контроля за соблюдением ограничений в районе перевала организовано круглосуточное дежурство, сохраняется режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, пишет «Интерфакс».

По словам руководителя региона, в горных районах Бурятии по-прежнему сохраняется угроза схода снежных масс. В зоне повышенного риска находятся Окинский, Муйский, Кабанский, Северо-Байкальский и Тункинский районы. Согласно прогнозам, в Тункинском и Окинском районах 29 и 30 апреля ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в ночные часы они могут усилиться.

До этого запрет на восхождение на Мунку-Сардык вводился на период с 25 по 29 апреля. Решение было принято после того, как на территории Бурятии в течение недели произошло три схода лавин, в результате которых погибли по меньшей мере 13 человек. Из них шестеро – работники золотодобывающего рудника. Еще семеро – туристы. Они были в составе организованных групп, их сопровождали опытные сертифицированные гиды, что не помогло избежать трагедий.