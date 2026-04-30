Сколько стоит речной круиз по России

В этом году цены на речные круизы выросли на 10%, заявила руководитель Службы по формированию туристического продукта "Мостурфлот" Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

«Если говорим про теплоход класса «люкс», цена будет от 30 тысяч рублей на человека в день. Далее теплоход класса «премиум», цены составляют здесь от 20 тысяч рублей на человека. Стандартный уровень – это уже достойный уровень, здесь у нас цена стартует от 15 тысяч рублей. При этом в эту цену уже все включено, включая развлекательную программу, размещение, еду и так далее. Чем раньше туристы приобретают путевку, тем выгоднее для них будет цена. В прошлом году скидки достигали 20% в начале продаж. Опытные люди знают, что позже цена будет только расти. В этом году цена у нас выросла на 10%, это связано с ростом издержек», - рассказала она.

Санкт-Петербург, Москва и Карелия – это самые топовые направления для речных круизов сегодня, заявила руководитель Службы по формированию туристического продукта "Мостурфлот" Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.