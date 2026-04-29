Парламентарии предложили способ повысить безопасность участников турпоходов

На Госуслугах должен появиться новый сервис, который позволит туристам подавать заявки в МЧС. Это повысит безопасность участников турпоходов, считают депутат фракции КПРФ в Госдуме Артем Прокофьев и сенатор Айрат Гибатдинов. Соответствующее обращение они направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас уведомить МЧС можно заказным письмом, при личном обращении или через официальный сайт ведомства. При этом требуется предоставить подробную информацию обо всех участниках, маршруте, местах стоянок, средствах связи и передвижения. Однако, как отмечают авторы инициативы, самостоятельные путешественники часто игнорируют это требование.

Лишь около трети так называемых диких туристов заранее информируют спасательные службы о своих планах. Это приводит к серьезным последствиям: при происшествиях – сходах лавин, травмах, переохлаждении или потере ориентации – спасатели не располагают необходимой информацией о маршруте и составе группы. В результате поисковые операции могут затягиваться на часы и даже дни, что резко снижает шансы своевременно получить помощь. Если на Госуслугах появится функция уведомления МЧС, это снизит количество трагедий, говорится в обращении парламентариев.

Обсуждать новости туризма можно в Телеграме или MAX.