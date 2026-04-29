Парламентарии предложили способ повысить безопасность участников турпоходов

В парламенте предложили подавать заявки в МЧС на турпоходы через Госуслуги

TourDom

На Госуслугах должен появиться новый сервис, который позволит туристам подавать заявки в МЧС. Это повысит безопасность участников турпоходов, считают депутат фракции КПРФ в Госдуме Артем Прокофьев и сенатор Айрат Гибатдинов. Соответствующее обращение они направили премьер-министру Михаилу Мишустину

© РИА Новости

Сейчас уведомить МЧС можно заказным письмом, при личном обращении или через официальный сайт ведомства. При этом требуется предоставить подробную информацию обо всех участниках, маршруте, местах стоянок, средствах связи и передвижения. Однако, как отмечают авторы инициативы, самостоятельные путешественники часто игнорируют это требование.

Лишь около трети так называемых диких туристов заранее информируют спасательные службы о своих планах. Это приводит к серьезным последствиям: при происшествиях – сходах лавин, травмах, переохлаждении или потере ориентации – спасатели не располагают необходимой информацией о маршруте и составе группы. В результате поисковые операции могут затягиваться на часы и даже дни, что резко снижает шансы своевременно получить помощь. Если на Госуслугах появится функция уведомления МЧС, это снизит количество трагедий, говорится в обращении парламентариев.

Обсуждать новости туризма можно в Телеграме или MAX.