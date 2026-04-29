Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет программу полетов между Москвой и Южно-Сахалинском на август. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Дополнительные вылеты будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777-300ER с трехклассной компоновкой салона, включающей эконом, комфорт- и бизнес-класс. Рейсы из Москвы в Южно-Сахалинск запланированы на 1, 8, 15 и 22 августа, обратные перелеты – на 2, 9, 16 и 23 августа.

Помимо этого, в расписание включен еще один рейс на лайнере Airbus A330 с двухклассной компоновкой – эконом и бизнес. Он отправится из Москвы 30 августа, а обратный вылет из Южно-Сахалинска намечен на 31 августа.

В авиакомпании отметили, что введение новых частот позволит увеличить предложение более чем до 3,8 тыс. пассажирских мест, из которых свыше 3,1 тыс. приходятся на экономкласс.

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, расширение программы полетов связано с традиционно высоким спросом на данном направлении в пик летнего сезона.