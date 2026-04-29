Автопутешественникам предложили новые маршруты по Иркутской области

На федеральном портале опубликованы утвержденные схемы поездок по региону, включая масштабный тур до Усть-Кута. Развитие инфраструктуры для автомобилистов ведется в рамках профильного национального проекта для привлечения новых гостей.

В Иркутской области запустили три официальных автомобильных маршрута, представленных на портале путешествуем.рф. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, регион активно развивает это направление в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», ориентируясь на растущую популярность самостоятельных поездок. Глава региона отметил, что структура турпотока меняется, и все больше людей предпочитают путешествовать на машинах.

Самым масштабным стал маршрут «Иркутск — Байкал — БАМ» протяженностью 1723 километра. Поездка рассчитана на десять дней и охватывает 17 населенных пунктов, заканчиваясь в Усть-Куте. Второй вариант, «БАМ туристический», короче основного пути на 1100 километров. Третьим направлением стал краткосрочный маршрут «С улиц Иркутска — навстречу Байкалу», предназначенный для отдыха в выходные дни вдоль побережья озера.

В правительстве Иркутской области добавили, что по поручению губернатора сейчас идет работа над созданием еще одного специализированного пути под названием «Иркутская область — область молодых». Он объединит ключевые молодежные локации региона. Специалисты подчеркивают, что такие схемы позволяют туристам гибко планировать поездки, сохраняя при этом комфорт и безопасность передвижения по проверенным участкам дорог.