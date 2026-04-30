Жители и гости Екатеринбурга смогут углубиться в историю города

В день 340-летия одного из основателей столицы Среднего Урала - выдающегося ученого и государственного деятеля Петровской эпохи вход в Музей истории Екатеринбурга стал свободным для всех желающих. Такой подарок для горожан сделал Центр сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева.

© Российская Газета

Возможность бесплатно посетить музей привлекла горожан. Некоторые решили познакомиться с экспозициями повторно, чтобы освежить и дополнить знания.

- В последний раз, когда я здесь была, я осмотрела выставку очень бегло, - вспоминает гостья Анастасия Ложникова. - Сейчас же я хочу прочитать все от и до.

Одна из постоянных экспозиций музея - "Екатеринбург XVIII век" - знакомит посетителей с историей основания города, а также с теми, кто заложил первые кирпичи Екатеринбургской крепости - В.Н. Татищевым и Г.В. де Генниным. Кстати, для обоих основателей этот год - юбилейный: со дня рождения Георга де Геннина прошло 350 лет.

- Я знаю, что Татищев и де Геннин друг друга недолюбливали. Но, удивительно, их личные отношения никак не отражались на работе - мне кажется, это высшая степень профессионализма, - делится Анастасия.

Она отметила, что Татищев чем-то похож на Ломоносова: исторических деятелей объединяет страсть к постижению неизведанного и многогранность интересов. Действительно, Василию Никитичу профессий не занимать: он - первый русский историк, горный администратор, географ, инженер-артиллерист…

Посетителями музея стали не только екатеринбуржцы, но и гости города. Так, семья из Пермского края, оказавшись в Екатеринбурге проездом, решила углубиться в историю города - через стенды, экспонаты и интерактивные экраны.

"Интересно читать про горнозаводское дело на Урале - именно из промышленности и вырос город, - отмечает глава семьи Сергей. - Татищев много чего сделал для Екатеринбург. Помимо заводов он занимался и устройством школ".

Конечно же, бесплатные экспозиции привлекательны и для студентов. Например, Таисия Косачева, обучающаяся в УрФУ, решила посетить выставку, потому что ей хочется узнавать город, ставший родным за время студенчества.

- В Екатеринбург я влюбилась с первого приезда сюда. Честно, до выставки я знала о Татищеве и истории основания города не так много - лишь общие факты. Эта выставка оказалась для меня открытием! Особенно запомнился один экспонат - лиственница, из которой в XVIII веке строили плотину для завода.

В день рождения основателя Екатеринбурга музей также продлил время работы на два часа - все для того, чтобы больше горожан успели познакомиться с экспозицией.