Как в России стимулируют турпоток за счет индустрии развлечений

В России индустрия развлечений значительнее всего оказала влияние на развитие туристического потока в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Владивостоке, Сочи, Калининграде, Севастополе, Новосибирске, Екатеринбурге и Воронеже. Такой топ-10 городов составили аналитики холдинга «ON Медиа» и агентства Onside, сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее исследование.

Его авторы изучали параметры 26 крупнейших городов страны — по количеству мероприятий, численности и доходам населения, расходам на досуг, уровню жизни, развитию туризма и состоянию инфраструктуры.

По их словам, центрами событийного туризма являются Казань, Нижний Новгород, Самара и Владивосток. В них есть собственные городские бренды, и люди активно едут туда на масштабные мероприятия.

«В пиковые периоды рынок развлечений в этих городах становится сверхдоходным за счет турпотока, сопоставимым с населением», — заявили аналитики.

По их данным, в 2025 году в этих четырех населенных пунктах суммарно побывали практически 4 млн человек, прогнозируемый объем рынка офлайн-развлечений на текущий год — 10,8 млрд рублей.

В курортных Сочи, Калининграде и Севастополе в сезон проводится множество фестивалей, и в прошлом году турпоток там составил 2,19 млн человек при 1,49 млн человек населения. Прогнозируемый объем рынка офлайн-развлечений на 2026-й оценивается в 4,6 млрд рублей, сообщили исследователи.

Они отметили, что Новосибирск, Екатеринбург и Воронеж привлекают путешественников на короткие поездки. Этому способствует высокая транспортная доступность данных городов, а также сформированные гастрольные маршруты артистов. Турпоток в этих трех населенных пунктах почти достигает размера населения и в 2025 году составил 3,58 млн человек. Прогнозируемый объем рынка офлайн-развлечений на 2026-й — 11,3 млрд рублей.

До этого сообщалось, что россиянам теперь интересен спокойный и тихий туризм. Осознанные поездки становятся способом выдохнуть, заземлиться и «прожить» место — надо же хоть когда-то взять паузу от турбулентности, рассказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.