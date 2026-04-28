В Сочи теперь будут ежедневно проверять пляжи и качество воды в море

Власти Сочи усилили экологический контроль акватории Черного моря и пляжей после ЧП в Туапсе. Как уточнил мэр курорта Андрей Прошунин, мониторинг теперь проводится ежедневно на всем протяжении побережья – от Магри до устья Мзымты.

По словам градоначальника, патрулирование ведется как с суши, так и с моря. Для этих целей организованы специальные межведомственные группы, им помогают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

В мэрии подчеркнули, что Сочи продолжает подготовку к курортному сезону и рассчитывает принять туристов без ограничений. Риск загрязнения акватории оценивается как низкий благодаря особенностям морских течений, а нынешняя экологическая обстановка остается стабильной.

Параллельно в городе активизированы работы по подготовке пляжной инфраструктуры. В частности, начались водолазные обследования морского дна в зонах купания. Ожидается, что с начала мая специалисты Роспотребнадзора приступят к отбору проб воды по мере прогрева акватории.

Отметим, что во вторник в Туапсе после атак БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На данный момент сотрудники МЧС пытаются его локализовать, но ситуация остается сложной. При этом НПЗ горит уже в третий раз за последние две недели.