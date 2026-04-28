Как атаки беспилотников повлияли на спрос на отели в Туапсе

Ночью 28 апреля НПЗ в Туапсе в очередной раз подвергся атаке беспилотников. По данным оперштаба, загорелись резервуары с топливом, а в реку Туапсе попали нефтепродукты. Чтобы не допустить их попадания в море, в районе горящих цистерн устанавливают боновые заграждения. К вечеру в Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального уровня. В связи с выходом из строя системы энергоснабжения насосной станции, в части города отключили подачу воды. Нынешняя атака уже третья – первые две были 16 и 20 апреля. Редакция TourDom.ru узнала у туроператоров, как в прошедшие дни шли бронирования гостиниц на фоне негативного информационного фона.

В туркомпаниях отметили, что ЧП произошло в промышленном центре, курортные зоны в Туапсинском районе загрязнение не затронуло. Ближайшие к городу поселки, где в сезон отдыхают туристы, расположены на приличном расстоянии от нефтеперерабатывающего завода. Небуг находится в 15 км от города, Ольгинка – в 28 км, Новомихайловское – в 42 км. Поэтому вероятность попадания нефтепродуктов туда хотя и есть, но она невелика.

«После сообщений об атаках БПЛА и загрязнении нефтепродуктами число новых заявок по курортному району снизилось на 40% по сравнению с предыдущими неделями», – рассказали в туроператоре «Алеан».

В компании «Дельфин» бронирования по Туапсинскому району на прошедшей неделе шли на треть хуже, чем в тот же период годом ранее.

В ближайшие к Туапсе поселки туристы едут в основном ради моря. Поэтому на майские праздники бронирований практически не было – в основном люди заказывали проживание на лето.

«До июня больше месяца, и туристы предполагают, что к тому времени появившиеся на побережье загрязнения точно ликвидируют. Поэтому бронирования на летние месяцы идут, хотя и не так активно, как обычно», – поделились в одной из туркомпаний.

В туроператорах пояснили, что спрос на отели Туапсинского района всегда был невысок. Бронирования в этом регионе занимают совсем небольшую часть от продаж всех пляжных гостиниц Краснодарского края.

«Курорты в районе Туапсе развиваются не очень активно по сравнению с той же Анапой или Сочи, где строят много отелей, в том числе высокого уровня, – говорит гендиректор “Дельфина” Сергей Ромашкин. – Здесь мало хороших гостиниц, к тому же район находится далеко от аэропорта Сочи».

Это подтвердили и в онлайн-тревел-агентствах. «На российском юге у нас бронируют в основном Сочи, – рассказали в Level Travel. – По Туапсе и соседним поселкам заказов всегда было мало».

С Туапсе туристы могут переориентироваться на отели Анапы, предположили в туроператорах. В последнее время доля продаж этого курорта заметно растет.