Когда откроют новую зону катания и канатки на курорте Ведучи

На всесезонном курорте Ведучи в Чечне до конца года намерены открыть новую зону катания и запустить новые канатные дороги. О планируемом завершении строительных работ по созданию новых объектов туристической инфраструктуры на площадке КИФ-2026 заявил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

«Ведучи— это глобальная сверхзадача на этот сезон. Мы должны закончить там всю необходимую инфраструктуру. Канатная дорога там такая большая — другой подобной у нас в стране нет. Начали процесс пуско-наладки. Думаю, до конца года мы запустим курорт уже в том виде, в котором он должен быть: с 20 км трасс, с четырьмя канатными дорогами», — сообщил он в эксклюзивном интервью порталу «Это Кавказ» на стенде ТАСС.

Сейчас на чеченском курорте над Аргунским ущельем строится канатная дорога протяженностью 4,4 км, которая соединит южный и северный склоны. На северном склоне подготовлено 14 км горнолыжных трасс. В середине апреля сообщалось, что смонтирована первая гондола новой канатной дороги на Ведучи.

Юмшанов также рассказал, что институт развития внедряет новый подход к концепции горных курортов на Северном Кавказе.

«Для привлечения туристов важно, чтобы каждый наш курорт имел особенность, которая позволяла бы любому человеку не просто отдохнуть, а чему-то научиться. Мамисон [в Северной Осетии — ред.] в этом отношении — наша первая ласточка. Мы его позиционируем как креативный курорт. Представители малого, среднего бизнеса и, самое главное, люди показали, что им интересна эта локация, интересен этот курорт. Мы его представляем как креативный, необычный курорт, где можно не просто покататься на лыжах, а набраться каких-то творческих эмоций», — отметил гендиректор Кавказ.РФ.

