Карельским гидам хотят усложнить условия работы в горном парке «Рускеала»

В Карелии скандал. Руководство горного парка «Рускеала» на днях собрало аккредитованных гидов и объявило: с 1 мая правила изменятся, и не в пользу экскурсоводов.

«Позвали вроде для диалога, но его не получилось», – рассказывает одна из участниц встречи.

По ее словам, парком было поставлено условие отрабатывать ежемесячно не менее 10 экскурсий. В случае невыполнения этого правила могут отозвать аккредитацию, и работать в «Рускеале», входящем в тройку самых популярных туристических мест Карелии, экскурсовод больше не сможет.

«Это очень странное требование. Каждый гид – а в парке их аккредитовано больше 60 – должен провести в “Рускеале” 3–4 дня, невзирая на местожительство. И получит за это копейки – 1800 руб. за экскурсию, где-то 6 тыс. руб. в день, хотя обычно заработок гида в высокий сезон начинается от 15 тыс. руб. в сутки. При этом кому-то нужно будет добираться издалека, например из Петрозаводска, а это почти 260 км. Ни на питание, ни на амортизацию автомобилей, ни на билеты на общественный транспорт выплаты не предусмотрены», – говорит TourDom.ru карельский гид Ольга Коломеец.

Она предполагает, что нововведения связаны с нехваткой у горного парка собственных гидов и желанием привлечь к работе побольше самозанятых за меньшие деньги.

Новшества, которые должны вступить в силу в «Рускеале» через несколько дней, коснутся не только гидов, но и туристических фирм.

«Они поставили очень жесткие условия по поводу тайминга: если группа туристов опаздывает даже ненамного, то экскурсия отменяется. При этом полностью от опозданий застраховаться нельзя, тут и человеческий фактор, и автобус может сломаться. Сейчас более гибкие условия: в случае задержек просто сокращается время экскурсии», – говорит руководитель туроператора «Константа-тревел» Евгений Куликов.

По словам собеседников редакции, никто не против того, чтобы работа горного парка была более упорядоченной и четкой и все в итоге шло на благо туристов, однако возмущает время, когда происходят изменения – накануне летнего сезона.

«Я понимаю, если бы они это сделали, например, осенью, но сейчас?! Или хотя бы заранее предупредили об изменениях, но такого не было», – говорит Евгений Куликов.

Представители горного парка с официальной позицией пока не выступали. Редакция направила запрос с предложением прокомментировать ситуацию.

Добавим, что ежегодно горный парк Рускеала, созданный на месте бывшего карьера по добыче мрамора, привлекает сотни тысяч туристов. Отзывы, как правило, положительные. Едут в парк в основном в летний период, но есть и исключения, вот один из отзывов:

