Чёрное море у побережья Анапы вновь оказалось в плену мазута. За последние две недели зафиксировано как минимум два крупных выброса нефтепродуктов — один в 11 километрах от берега, другой — в середине апреля. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности, а тысячи волонтёров вручную просеивают песок. Власти заявляют, что к 1 июня пляжи восстановят. Но эксперты и местное население говорят о другом: восстановление доверия к курорту займёт годы.

© runews24.ru

По данным Ассоциации туроператоров России, в этом году Анапа рассчитывала принять около 3,5 миллиона туристов. Эти планы рушатся на глазах.

Факторы, стоящие за катастрофой

1. Тайные причины «нефтяного прилива»: чей корабль стоит за мазутом

Основная версия произошедшего — не та, что звучит в новостях. Согласно данным спутникового мониторинга проекта «Прозрачный мир», источником разлива, скорее всего, стал танкер «Sofia» (ранее известный как «Sanar‑7») — судно 2000 года постройки, входящее в так называемый «теневой флот» РФ, с помощью которого Кремль торгует нефтью в обход санкций. С начала 2025 года «Sofia» находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза. По некоторым данным, судно проходит мимо Анапы уже несколько лет, но 7 апреля у него произошла утечка, в результате которой в море попало, по разным оценкам, до 300–350 тонн нефти.

Краснодарские власти, в свою очередь, возлагают вину на Украину, заявляя, что к утечке привели «удары дронов по гражданским судам в Черном и Азовском морях». При этом ни одна из сторон не предоставила доказательств, оставляя истинную причину экологической катастрофы в подвешенном состоянии. Проблема Анапы — это уже не случайность, а системный сбой: разливы в одном и том же месте происходят дважды за месяц.

2. Адская логистика и роль человеческих рук

Сейчас побережье Анапы представляет собой фронт борьбы со стихией. Ещё 11 апреля нефтяное пятно площадью 117 кв. км и длиной 44 км было видно из космоса. Ветер разорвал его на десятки фрагментов, которые хаотично накрывают пляжи. По данным на 28 апреля, основные усилия сосредоточены на механической очистке: властями принято решение вывезти весь загрязнённый слой песка и засыпать берег новым.

Параллельно тысячи добровольцев вручную собирают нефтеотходы в труднодоступных местах. По словам волонтёра Софьи Марютенковой, более 32,5 тыс. человек просеивают песок через обычные садовые сетки, на которые налипает мазут. Эта ручная работа идёт с начала апреля, в результате чего с пляжей уже убрано более 12 тонн загрязнённого песка и более 28 тонн нефтесмеси с воды. Волонтёры спасцентров отмечают, что новый нефтепродукт имеет другую консистенцию: он «жиже» и «свежее» по сравнению с мазутом, разлитым в конце 2024 года.

3. Зона бедствия: птицы и люди

Ущерб от разлива уже очевиден. По последним данным, в реабилитационный центр Анапы поступило более 400 птиц, преимущественно краснокнижных чернозобых гагар, причём выживает не более трети из них. Экологи предсказывают массовую гибель молоди хамсы и кефали в течение года, что нанесёт удар по промышленному рыболовству в регионе на годы вперёд.

Сам курортный город Анапа переживает панику. Спрос на путёвки формально вырос на 40–50%, но эксперты фиксируют «паузу» в бронированиях. Туристы опасаются, что безопасного купания не будет, и требуют гарантий. Отели вынуждены демпинговать: как отметила глава фонда «Тревел-Тур» Наталья Фетисова, почти треть высокого сезона (до начала июля) пройдёт в режиме реабилитации. Власти не исключают, что разрешение на открытие пляжей будет выдано только после тщательных проверок Роспотребнадзора, который с начала года взял уже более 150 тысяч проб воды и песка.

Итог: Анапа прирастает песком

Курортный сезон 2026 года становится для Анапы лотереей. Основной поток отдыхающих, скорее всего, обеспечат жители близлежащих южных регионов и бюджетные путешественники. Пока власти отсыпают полуметровым слоем песка 12 километров берега, в море продолжают находить мазутную плёнку.

Ситуация вокруг Анапы — это яркая иллюстрация того, как экономические факторы и «теневые» механики рынка оказываются сильнее интересов собственных граждан. Война за нефтяные потоки наносит невосполнимый удар по экосистеме и репутации, и восстановление доверия к туристическому раю займёт не один год.