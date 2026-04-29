Туристам предложили посетить подземные музеи и бункеры Москвы

Столичный цифровой сервис для путешественников Russpass обновил подборку локаций, добавив в неё самые загадочные подземные объекты Москвы. Жителям и гостям города предлагают не просто погулять по улицам, а спуститься на глубину до 65 метров — туда, где во времена холодной войны пряталось руководство страны и хранились сверхсекретные архивы.

Сервис, запущенный в 2020 году и активно использующий искусственный интеллект для построения маршрутов, теперь позволяет скомпоновать целый «подземный тур» из нескольких музеев. Встроенный планировщик сам рассчитает логистику — от времени работы до расстояний между входами в бункеры, которые часто скрыты в обычных московских дворах.

Отправной точкой может стать Музей археологии Москвы на Манежной площади. Он находится всего в 7 метрах под землёй — прямо на месте археологических раскопок, где обнаружили белокаменные устои Воскресенского моста XVII–XVIII веков. Коллекция насчитывает около 14 тысяч предметов: оружие, изразцы, украшения и даже клады монет разных эпох.

Главный же магнит экскурсии — легендарный «Бункер-42» на Таганке, известный также как бункер Сталина и музей холодной войны. Его глубина — 65 метров, это целый подземный город с собственной системой жизнеобеспечения. Там показывают советские плакаты, радиационные дозиметры, противогазы и радиостанции, а на тематических экскурсиях («Гриф снят», «Ядерный щит») рассказывают, как готовились к атомной атаке на Москву.

Не менее любопытен и «Бункер-703», спрятанный на 43-метровой глубине. Раньше в нём размещался секретный архив Министерства иностранных дел СССР. Сегодня там воссоздан тоннель метро 1950-х с аутентичной шахтой. Посетителям предлагают собственными руками (одной рукой!) попробовать открыть гермодверь весом 10 тонн и включить сирену, которая в реальности оповещала бы о ядерной тревоге.

Попасть в эти музеи можно как по отдельности, так и объединив в единый маршрут. По данным мэрии, интерес к истории гражданской обороны и «секретным» объектам вырос почти вдвое за последние два года. Russpass, который уже умеет строить ИИ-маршруты по любому региону России, теперь поможет спланировать экскурсию и в московское подземелье — для этого достаточно выбрать в приложении раздел «Мои планы» и указать город.

