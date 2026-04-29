Тюмень: что посмотреть и куда сходить

Тюмень - первый русский город в Сибири, который удивляет не только нефтяными вышками, но и уникальной четырехуровневой набережной, скульптурами кошек и термальными источниками, где купаются даже в -30 °C. Тюмень сочетает провинциальный уют, богатую купеческую историю и современный сервис. Город входит в топ-5 по качеству жизни в России, а его набережная признана одной из лучших в стране. В этом гиде вы найдете топ-15 достопримечательностей, готовые маршруты на 1-3 дня и практические советы для самостоятельного путешествия.

Коротко о главном

Главное место: набережная реки

Туры - визитная карточка и лучшее место для начала прогулки.

Бесплатно: Сквер сибирских кошек, Мост влюбленных, Цветной бульвар - 80% топ-мест бесплатны.

С детьми: аквапарк "ЛетоЛето" и Гилевская роща с прокатом велосипедов.

Природа: термальные источники "Верхний Бор" и "Сосновый Бор" работают круглый год.

Когда ехать: летом - для прогулок и фестивалей, зимой - для купания в горячих источниках.

Маршрут: 1 день - центр и набережная; 2 дня - парки и музеи; 3 дня - источники или Тобольск.

Сколько стоит: бюджет 2000-3000 руб./день на человека без жилья (еда + 1-2 платных входа).

Топ-15 достопримечательностей Тюмени: что обязательно посмотреть

1. Набережная реки Туры

Набережная реки Туры // РГ

Тюменская набережная - четырехуровневая: это единственное в стране сооружение с такой архитектурой. Строителям пришлось благоустраивать склон высотой 25 м. Набережная протяженностью 4 км делится на три тематические части: историческая, студенческая и губернская.

Главным украшением зоны отдыха являются многочисленные малые скульптуры. Например, "Соболь Тюментий" работы скульптора Станислава Черновасиленко. Интеллигентный зверек в пиджаке и с бабочкой сидит на скамейке, в правой лапке он держит ручку от лорнета, а в левой - тросточку. Зимой горожане часто надевают на него вязаную шапочку, носочки и шарфик.

2. Мост влюбленных

Мост влюбленных через реку Туру // РГ

Пешеходный Мост влюбленных через реку Туру давно стал настоящей визитной карточкой и одной из самых фотографируемых локаций города. Этот вантовый пешеходный мост длиной 248 метров стал так называться после того, как на нем провели конкурс на самый долгий поцелуй.

3. Сквер сибирских кошек

Сквер сибирских кошек // РГ

Сквер был открыт в 2008 году, когда в нем установили три постамента с фигурами кошек. Скульптуры грациозных животных выполнены из чугуна и покрыты золотистой краской. Автор проекта - Марина Альчибаева.

Этот узнаваемый тюменский бренд появился в городе не просто так. Во время блокады Ленинграда в Северной столице почти не осталось кошек, из-за чего расплодились и заполонили город крысы. Для борьбы с ними сибиряки отправили в Ленинград несколько вагонов пушистых крысоловов. В честь этого события и была обустроена "Аллея кошек".

4. Цветной бульвар

Фонтан "Времена года" // РГ

Пешеходная зона в центре Тюмени с большим количеством кафе, ресторанов и развлечений. В центре бульвара располагается интересный фонтан "Времена года" - шатер из металла и цветных витражей, под которым установлены бронзовые статуи женщин, олицетворяющие времена года. Но главная достопримечательность Цветного бульвара - уникальное Колесо обозрения со сказочными часами с персонажами из произведений Александра Пушкина, они изготовлены в виде фигурок в домиках, почти как в кукольном театре.

5. Знаменский собор

Знаменский собор // iStock

Главный православный храм Тюмени начали возводить в XVIII веке, строительство продолжалось долгие годы. Впоследствии церковь неоднократно ремонтировали и перестраивали. Храм является ярким примером сибирского барочного стиля. Праздничные бело-голубые фасады украшены декоративными элементами, характерными для барокко: карнизами, пилястрами, цветной лепниной. Главная святыня собора - икона Божией Матери "Знамение", которая считается чудотворной.

6. Свято-Троицкий монастырь

Свято-Троицкий монастырь // РГ

Один из старейших Сибири, Свято-Троицкий монастырь (до 1715 года - Спасо-Преображенский) был основан еще в 1616 году. Деревянная монастырская церковь называлась Спасо-Преображенской, как и сам монастырь. В 1708-1715 годах здесь возвели каменную соборную церковь. В 1715 году она была освящена как Троицкая, поэтому и монастырь с тех пор стал называться Троицким. Отличительные особенности Троицкого храма - восьмигранные купола и пышный барочный декор. В 1755 году в монастыре была построена еще одна церковь Петра и Павла. К ней примыкает величественная шатровая колокольня, надвратная башня над главным входом также оформлена в виде шатра.

7. Спасская церковь

Спасская церковь // iStock

Один из старейших храмов Тюмени, который, как и многие церкви того времени, первоначально был деревянным. Из-за частых пожаров было решено строить каменную церковь, которая была заложена в 1794 году. Двухэтажная церковь первоначально строилась в стиле сибирского барокко, а при поздних реконструкциях в декор были добавлены некоторые элементы псевдорусского стиля. Будущий император Александр II посещал эту церковь в 1837 году во время своего визита в Тюмень. После реставрации старинная церковь снова стала одним из главных архитектурных украшений города.

8. Усадьба Колокольниковых

Усадьба Колокольниковых - дом-музей в Тюмени // РГ

Этот дом-музей - единственная сохранившаяся в Тюмени купеческая усадьба XIX века. В архитектуре здания гармонично переплетены элементы неоклассицизма, барокко, а также сибирского уездного стиля - традиционной тюменской резьбы. Долгие годы владельцем усадьбы был местный купец и меценат Иван Колокольников. Династия "чайных королей" Колокольниковых - одна из самых известных в Тюмени в XIX веке.

Старинное здание стало свидетелем многих исторических событий. В 1837 году здесь останавливался на ночлег цесаревич Александр (будущий император Александр II), в свите которого находился знаменитый русский поэт Василий Жуковский. А во время Гражданской войны в имении располагалась штаб-квартира известного красного генерала Василия Блюхера.

Помимо жилого дома в усадьбу входит и торговый дом купцов Колокольниковых - большая торговая лавка, планировка которой сделана по образцу магазинов купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге.

9. Музейный комплекс им. Словцова

Музейный комплекс им. Словцова // РГ

Один из старейших сибирских музеев был основан в 1879 году стараниями местного ученого и краеведа Ивана Словцова. В настоящее время музей объединяет несколько исторических зданий, современное фондохранилище, просторные выставочные залы, библиотеку, музейно-ремесленный "Цех" и другие объекты.

"Городская Дума" - одно из зданий музея и старейших каменных общественных сооружений Тюмени. Оно было возведено в 1834 году, здесь размещались городская Дума, тюменский общественный банк и городская Управа. Наиболее примечателен экспонат-скелет шерстистого мамонта, найденный Иваном Словцовым в 1885 году около деревни Решетниково.

10. Тюменский большой драматический театр

Тюменский большой драматический театр // РГ

Тюменский театр является одним из старейших в Сибири. Весомый вклад в развитие театрального искусства Тюмени внес купец первой гильдии Андрей Иванович Текутьев, который держал частный театр. После революции в 1919 году театр стал государственным учреждением.

В 2008 году Тюменский драматический театр переехал в новое здание в центре города - сейчас это самый большой по площади драматический театр России. На 36 000 кв. м. располагаются 3 зрительных зала, которые могут одновременно принять более 1000 зрителей. В год театр проводит около 500 спектаклей и почти каждый квартал ставит новую премьеру.

11. Гилевская роща

Настоящий природный оазис в черте Тюмени, где природа и современный комфорт сплелись в единое целое. Это место получило название по располагающейся рядом деревне Гилево, и еще в советское время роща стала популярной зоной отдыха.

Роща занимает около 90 гектаров. После масштабной реконструкции в парке появились дорожки для бегунов и велопрогулок, беседки для пикника, спортивные и детские площадки. В зимнее время года для посетителей доступны хоккейная площадка и проложенная лыжная трасса. А интересные арт-объекты из дерева могут стать прекрасным реквизитом для фотосессии на природе.

12. Экопарк "Затюменский"

Экопарк "Затюменский" // РГ

Это место также связано с именем известного тюменского купца Ивана Колокольникова. Здесь был дом, принадлежавший купцу, а рядом живописный сад и лесопарк. После революции дом был национализирован и использовался в качестве здравницы, а впоследствии сгорел. А вот парк стал одним из любимых мест для прогулок у горожан.

В этом экопарке площадью около 77 гектаров сохранился настоящий лесной массив. Природа здесь гармонично соседствует с современной инфраструктурой: есть кафе, велодорожки, лыжная база, пункты проката снаряжения, детские площадки. Парк украшают любопытные арт-объекты - массивные деревянные скульптуры медведя, лося, зайца и кабана.

13. Аквапарк "ЛетоЛето"

Аквапарк "ЛетоЛето // РГ

Один из крупнейших в России крытый аквапарк открылся в Тюмени в 2018 году. В аквапарке 70 аттракционов и горок, а высота самой большой из них - целых 16 м. Благодаря развитой инфраструктуре посетители с детьми могут выбрать разные уровни экстремальности на водных аттракционах (низкий, средний или высокий). На территории комплекса также есть детские аквазоны, сауны, джакузи и кафе.

14. Александровский сад

Александровский сад, Тюмень // РГ

Исторический парк в Тюмени, также известный как Загородный сад, был обустроен на деньги купца Ивана Иконникова в 1851 году. Он был назван Александровским в честь визита цесаревича Александра (будущего Александра II) в Тюмень в 1837 году. На территории сада много лавочек для отдыха, живописных кустарников и симпатичных локаций для фотосессий. В саду установлены несколько скульптур, изображающих жителей в одежде XIX века.

15. Термальные источники (комплексы "Верхний Бор" и "Волна")

Термальный центр "Волна" расположен на базе отдыха в микрорайоне Мыс, недалеко от центра города. К услугам посетителей - вместительный открытый бассейн длиной 26 м. Температура воды в нем круглый год держится на уровне +38…+43°C. При центре также есть просторный банный комплекс, массажный кабинет, гостиница и кафе.

Термальные источники, комплекс "Верхний бор" // РГ

База отдыха "Верхний Бор" находится на берегу озера Верхнее Кривое. Это большой гостиничный комплекс с несколькими отелями, гостевыми коттеджами и двумя собственными скважинами. Вода из них поступает в два открытых бассейна. На базе отдыха отличная инфраструктура - есть рестораны, спортивные и детские площадки, анимация и многочисленные развлечения, даже полигон для пейнтбола.

Куда сходить в Тюмени туристу: маршруты на 1, 2 и 3 дня

День 1: пешеходный центр (набережная реки Туры и Мост влюбленных, Цветной бульвар, осмотр старинных церквей).День 2: музеи (музейный комплекс им. Словцова, усадьба Колокольниковых), парки (Гилевская роща, экопарк "Затюменский"), театры (Тюменский большой драматический театр).День 3: выезд на термальные источники или в Тобольск.

Полезные советы

Примерная структура расходов

Проживание: хостел - 800-1200 руб., отель 3* - 2500-4000 руб., апартаменты - 3000-5000 руб./сутки.

Питание: завтрак в кафе - 300 руб., бизнес-ланч - 400 руб., ужин с бокалом вина - 1500 руб. на человека.

Входы: музеи - 150-300 руб., аквапарк (2 часа) - 1200-1800 руб., термальный источник - 600-1200 руб.

Транспорт: автобус - 30 руб., такси по городу - 150-300 руб.

