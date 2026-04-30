Повторный запуск программы туристического кешбэка пока не рассматривается

Федеральный бюджет на данный момент не предусматривает финансирование программы туристического кешбэка, а ее повторный запуск пока не рассматривается. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

© tourdom.ru

По его словам, мера, активно применявшаяся после пандемии, доказала свою эффективность и способствовала росту внутреннего туризма. Однако в текущих условиях дополнительное стимулирование спроса не требуется, поскольку интерес к поездкам по стране уже значительно превышает возможности отрасли.

Сангаджи Тарбаев пояснил, что высокий спрос при ограниченном предложении формирует почву для роста цен, в том числе спекулятивного. В таких условиях участники рынка, включая владельцев гостиниц, нередко повышают стоимость размещения в несколько раз, понимая, что поток туристов сохраняется. Это, в свою очередь, усиливает социальное расслоение: часть путешественников готова платить больше, тогда как другие оказываются исключены из рынка.

Депутат подчеркнул, что приоритетной задачей сегодня является развитие инфраструктуры и наращивание предложения, а не дальнейшее стимулирование спроса. Речь идет о создании новых средств размещения, модернизации туристических объектов, расширении досуговых и культурных возможностей.

Вместе с тем парламентарий допустил возможность адресного применения кешбэка для отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, включая детей, пенсионеров и людей с инвалидностью. Такие меры, по его мнению, требуют дополнительной проработки совместно с Министерством экономического развития.