«Ленивый май»: как изменились традиции отдыха в России

Майские праздники в России всё чаще ассоциируются с домашним уютом, а не с выездами на природу. Согласно опросу, почти половина россиян (47%) останутся дома.

31% предпочтут пассивный отдых на диване, а 16% займутся домашними делами. Лишь 23% отправятся на дачу, и только 4% планируют традиционные шашлыки на природе.

Семейный психолог Анна Хныкина объясняет этот тренд не только экономическими причинами, но и сменой ценностей. По её словам, сегодня для людей важнее провести время с семьёй в спокойной обстановке, чем участвовать в «гонке» за активным отдыхом. Традиция пикников не исчезла, а трансформировалась: теперь шашлыки — это приятный фон для дачных работ, а не самоцель.

Эксперт в беседе с KP.RU советует даже пассивный отдых планировать заранее, чтобы избежать чувства вины и ощущения «потраченного впустую» времени. Главное — осознанно выбрать формат досуга, который принесёт максимальное удовольствие.