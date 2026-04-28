Жители Орловской области активно бронируют авиабилеты на майские праздники

Орловцы активно бронируют билеты на майские праздники. Как следует из совместного исследования МегаФона и сервиса бронирования билетов «Купибилет», объём передачи данных на сайтах авиакомпаний в апреле вырос сразу в 6,4 раза по сравнению с началом года.

Исследование показало, что орловцы четко разделяют работу и личные дела. По данным обезличенного трафика мобильного оператора, особая активность была зафиксирована в начале апреля, а самым популярным днём для бронирований стало воскресенье. В понедельник, напротив, орловцы реже всего планируют предстоящий отдых.

В целом жители Орловской области потратили на поиск билетов такой объём информации, которого бы хватило, чтобы скачать почти 500 тысяч песен для отпускного настроения.

«Перед майскими праздниками многие жители Орловской области всё чаще задумываются об отпуске, что подтверждает растущий трафик на профильные сайты. Зачастую у пользователей нет возможности тратить много времени на поиск и покупку авиабилетов: принципиально сделать это быстро и легко, например со смартфона в свободное время. Мы стремимся обеспечить для наших абонентов максимально комфортный сервис, чтобы они могли организовать своё путешествие из любой точки региона. Так, за этот год мы построили и модернизировали более 30 объектов связи», — прокомментировал директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

Главным трендом майских праздников этого года, по данным «Купибилет», стал Калининград, который возглавил рейтинг самых популярных направлений внутри страны. В тройку лидеров также вошли классические курорты Сочи и Минеральных Вод.

Среди зарубежных направлений безусловным фаворитом оказался Стамбул. В первую тройку также вошли Анталья и Нячанг. Отмечается настоящий бум интереса к азиатскому направлению: на него приходится 37% всех броней. Помимо Вьетнама, жители страны активно рассматривают перелеты в Токио, Шанхай и Пекин.