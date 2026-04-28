Новые правила о перевозке пауэрбанков создали неожиданную проблему для авиакомпаний

Ровно месяц назад в России вступили в силу обновленные требования к перевозке пауэрбанков на борту самолетов. Изменения связаны с поправками в Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые автоматически становятся частью российского законодательства. Но на практике авиакомпании столкнулись с неожиданной проблемой: формально правила есть, а механизм их контроля отсутствует.

Согласно новым нормам пассажирам разрешено брать пауэрбанки только в ручную кладь, причем не более двух устройств на человека. Каждый аккумулятор должен быть защищен от короткого замыкания – например, находиться в заводской упаковке или отдельном чехле. Кроме того, полностью запрещено использовать пауэрбанки на борту: нельзя ни заряжать их, ни подпитывать от них смартфоны и другие гаджеты.

Эти требования уже внедрены в российские авиационные правила и обязательны для всех перевозчиков. Однако, как обратил внимание телеграм-канал «Авиаторщина», контроль за их соблюдением фактически невозможен: действующие правила предполетного досмотра пока не обновлены и не дают сотрудникам транспортной безопасности полномочий проверять количество или условия перевозки пауэрбанков.

В результате авиакомпании несут ответственность за соблюдение норм, но не могут полноценно их обеспечить – ключевой этап контроля остается вне их юрисдикции.

При этом перевозчики уже отразили новые нормы во внутренних правилах. Так, «Аэрофлот» разрешает перевозить до двух пауэрбанков в ручной клади с емкостью до 100 Вт·ч без согласования, а устройства большей емкости – только с разрешения авиакомпании, при этом использование их на борту запрещено. В S7 Airlines также допускают не более двух устройств и требуют обязательной изоляции контактов, отдельно подчеркивая запрет на зарядку гаджетов во время полета. «Уральские авиалинии» придерживаются аналогичных ограничений, делая акцент на правильной упаковке и защите клемм.

До тех пор пока Минтранс не обновит правила досмотра и не наделит службы транспортной безопасности соответствующими полномочиями, ситуация будет оставаться неопределенной. Туристам же разумнее ориентироваться на максимально строгие требования, чтобы избежать проблем при посадке и во время полета.

