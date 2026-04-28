Ространснадзор займется задержками рейсов «Победы»

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) взяла под особый контроль ситуацию с продолжительными задержками рейсов авиакомпании «Победа» в аэропорту Шереметьево, а также на вылетах из регионов. Об этом сообщили в ведомстве.

По информации регулятора, специалисты уже направлены в Шереметьево для оперативного отслеживания обстановки и координации действий на месте.

Накануне лоукостер предупреждал о возможных сбоях в расписании, объясняя их неблагоприятными погодными условиями в Москве. Наибольшее число изменений зафиксировано именно в столичном аэропорту.

В ночь на 28 апреля пассажиры задержанных рейсов пытались добиться разъяснений у представителей авиакомпании в терминале. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», часть клиентов столкнулась с нехваткой мест в гостиницах. Один из пассажиров рейса DP 6823 Москва – Санкт-Петербург, запланированного на 27 апреля в 15:00, сообщил, что альтернативой предлагался лишь возврат билета.

Судя по текущей информации, задержки затронули и сегодняшние вылеты. При этом некоторые пассажиры отмечают, что рейсы других авиакомпаний выполняются без существенных отклонений от расписания.