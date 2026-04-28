Рекордное число россиян откажется от отдыха на майские праздники

Около 14% россиян намерены провести майские праздники на работе – это самый высокий показатель за последние 5 лет. Такие данные приводит исследование сервиса SuperJob.

В 2026 году праздничные выходные оказались сравнительно короткими: они приходятся на периоды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Согласно опросу почти половина респондентов (49%) планирует остаться дома. Еще 17% собираются провести время на даче или в сельской местности. Доля тех, кто будет работать в праздничные дни, выросла на 4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

Мужчины чаще женщин остаются на службе в майские праздники – 15% против 13.

Отдых на природе в мае выбирают 7% участников опроса. Путешествия по России запланировало около 2% респондентов. Еще по 1% опрошенных намерены провести праздники за границей, в гостях или на рыбалке.

Среди популярных направлений внутри страны лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. В числе зарубежных предпочтений – Турция, Египет, Таиланд, Бали и Грузия.

Около 6% участников исследования затруднились определиться с планами на майские праздники.