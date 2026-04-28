Опрос: рекордное число россиян откажется от отдыха на майские праздники
Около 14% россиян намерены провести майские праздники на работе – это самый высокий показатель за последние 5 лет. Такие данные приводит исследование сервиса SuperJob.
В 2026 году праздничные выходные оказались сравнительно короткими: они приходятся на периоды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
Согласно опросу почти половина респондентов (49%) планирует остаться дома. Еще 17% собираются провести время на даче или в сельской местности. Доля тех, кто будет работать в праздничные дни, выросла на 4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.
Мужчины чаще женщин остаются на службе в майские праздники – 15% против 13.
Отдых на природе в мае выбирают 7% участников опроса. Путешествия по России запланировало около 2% респондентов. Еще по 1% опрошенных намерены провести праздники за границей, в гостях или на рыбалке.
Среди популярных направлений внутри страны лидируют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. В числе зарубежных предпочтений – Турция, Египет, Таиланд, Бали и Грузия.
Около 6% участников исследования затруднились определиться с планами на майские праздники.