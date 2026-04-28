В Дагестане фиксируют рост турпотока после спада из-за наводнений

Республика Дагестан вошла в число регионов России, демонстрирующих устойчивый рост туристического спроса, несмотря на временное снижение показателей из-за прошедших паводков.

«Несмотря на временное снижение спроса, вызванное неблагоприятными погодными условиями и стихийными явлениями, уже в мае и в летний сезон ожидается восстановление и дальнейший рост туристического потока. По данным Российского союза туриндустрии, Дагестан вошел в число российских регионов, демонстрирующих положительную динамику спроса», — сообщает пресс-служба Минтуризма республики по итогам пресс-конференции руководителя ведомства Эмина Мерданова.

По словам Мерданова, подтверждением устойчивого интереса к региону стало и открытие туристического сезона, прошедшее в формате масштабного трейлового забега. Несмотря на сложные погодные условия, мероприятие собрало участников со всей страны и стало индикатором сохраняющегося высокого интереса к Дагестану как туристическому направлению.

Ранее сообщалось, что туроператоры зафиксировали аннулирование 25% купленных туров в Дагестан на фоне наводнений в регионе.

Сильные ливни привели к масштабным наводнениям в республике в конце марта и начале апреля. Дожди вызвали подтопления домовладений и электроподстанций, а также ограничение электро- и газоснабжения в десятках районов Дагестана. Работы по устранению последствий мощных ливней продолжаются. В Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах были подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Режим чрезвычайной ситуации повышен до федерального.