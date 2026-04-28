Туристы вылетают из Москвы на 12–17 часов позже расписания

Из-за мощного снегопада, обрушившегося на Москву, многие рейсы задерживаются с прибытием и отправлением. По данным онлайн-табло, большое число вылетов авиакомпании «Победа» из Шереметьево отложено со вчерашнего дня и вечера на сегодняшнее утро.

В частности, в Санкт-Петербург пассажиры DP 6823 вместо 15:00 27 апреля улетели только в 07:14 28-го, с 16-часовым отклонением от расписания. Другой рейс из Москвы в Пулково, DP 6827, задержался на 13,5 часа и отправился лишь в 08:55. В Сочи DP 6941 вылетел только в 07:24, опоздав на 14,5 часа.

По состоянию на 09:40 28 апреля, Шереметьево покинули еще не все самолеты «Победы», которые должны были улететь вчера. Например, рейс в Самару, назначенный на 19:20 27 апреля, повезет клиентов только сегодня в 12:30, с опозданием на 17 часов. В 11:50 обещают отправить борт в Пермь (по расписанию в 23:30 27.04), в 10:25 – в Астрахань (19:00).

Ночью туристы с задержанных рейсов «штурмовали» представительство перевозчика в Шереметьево, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Места в гостиницах закончились. Предлагают только отказаться от билетов», – рассказал пассажир рейса DP 6823 Москва – Санкт-Петербург, который должен был вылететь 27 апреля в 15:00.

По его словам, отправление переносили каждый час. В итоге борт улетел лишь в 7 утра.

Сегодняшние рейсы «Победы» тоже сдвигаются. С 7-часовой задержкой планируется вылет DP 6961 в Астрахань – самолет покинет Москву в 14:25 вместо 07:00. На 8,5 часа, до 16:35, отложен рейс DP 6939 в Сочи.

Клиенты «Победы» жалуются, что самолеты других авиакомпаний «спокойно улетают». Между тем рейсы откладываются и у других перевозчиков, но не столь существенно. В частности, на 4 часа перенесены вылеты «Аэрофлота» в Пермь и Уфу. На 3 часа позже отправились в Стамбул пассажиры рейса SU 2132.

Наблюдаются сбои и в расписании Внуково, правда менее значительные. На 8 часов перенесли рейс в Самарканд «Узбекских авиалиний». Вылет Utair в Ереван сдвинулся на 7,5 часа – борт отправили только в 04:26 вместо 20:50 по графику. В Стамбул самолет AJet (VF 276) повез туристов на 6 часов позже назначенного времени, в 07:56. А в Анталью клиенты «Победы» улетят с 4-часовой задержкой, в 13:40 вместо 09:30.