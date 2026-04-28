Продуктовый магазин на севере России описали фразой «замер у ценников»

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин описал продуктовый магазин в одном из сел на севере страны фразой «замер у ценников». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

Автор отметил, что снаружи это место выглядит как склад стройматериалов или гараж, однако внутри на входе посетителей встречает витрина со свежей выпечкой. Сырная лепешка обойдется в 250 рублей, пицца — 300 рублей, сладкая булочка — 180 рублей.

«Но дальше начинается арктическая математика», — поделился россиянин.

Цены на сыры доходят до 570 рублей за кусок, пельмени на трех человек — до 1,5 тысячи рублей, палка колбасы — 2,6 тысячи рублей, 100 грамм конфет — до 150 рублей.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в селе на севере России и описал быт местных фразой «живут без воды и солнца». По его словам, жители Якутии приспособились к суровым зимам.