В АТОР туристам назвали самый дешевый город Черного моря

Стали известны цены на отдых в Анапе, Сочи и Крыму на майские праздники

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин назвал Анапу самым доступным курортом Черноморского побережья. Бронирования на майские праздники выросли в три раза из-за низких цен после неудачного 2025 года.

Сутки проживания в Анапе обойдется в 4300 рублей. В Крыму – 5300 рублей, а в Сочи – 5600 рублей. Экономия 15-20 процентов до пляжного сезона. Потом цены вырастут предупреждают в АТОР.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пляжи Анапы планируется открыть к началу июня.