Пассажирка подала в суд на авиакомпанию после отмены рейса из-за непогоды

Пресненский районный суд Москвы отказал пассажирке в удовлетворении иска о компенсации морального вреда после отмены рейса из Санкт-Петербурга в столицу. Об этом пишет РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

© tourdom.ru

В январе прошлого года сильный снегопад осложнил работу аэропорта Пулково. Из-за ухудшения видимости и состояния взлетно-посадочной полосы многие вылеты были отложены. Рейс заявительницы должен был отправиться в 11 часов утра, однако сначала его перенесли на 9 часов, а затем и вовсе отменили.

В результате женщина была вынуждена добираться до Москвы железнодорожным транспортом.

Авиакомпания вернула деньги за билет, однако клиентка потребовала компенсацию и морального вреда. В обоснование своих претензий она указала на наличие сахарного диабета, что требует регулярного приема пищи и лекарств. По словам истца, в течение длительного ожидания она находилась в переполненном терминале, не имела возможности присесть и не смогла получить еду из-за большого скопления людей.

Представители авиаперевозчика в ходе разбирательства заявили, что пассажирам предоставлялись питание и размещение в гостиницах. Также было отмечено, что службы аэропорта предпринимали необходимые меры для обеспечения безопасности: взлетно-посадочную полосу обрабатывали реагентами, а специализированная техника выходила на очистку в несколько этапов.

Суд пришел к выводу, что действия авиакомпании были оправданы, поскольку приоритетом в подобных ситуациях является обеспечение безопасности людей. В решении подчеркивается, что соблюдение соответствующих мер имеет большее значение, чем соблюдение сроков доставки пассажиров.

Апелляционная инстанция Московского городского суда поддержала эту позицию и признала вынесенное решение законным.